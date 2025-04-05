الهلال الأحمر التونسي: يجب إخلاء مخيمات المهاجرين في صفاقس بأقرب وقت تفاديًا لانتشار الأمراض

أكّد المدير العام لمنظّمة الهلال الأحمر التونسي في صفاقس أنس الحكيم، "وجود إقبال كبير من المهاجرين غير النّظاميّين المتواجدين في منطقتَي العامرة وجبنيانة من ولاية صفاقس، على العودة الطّوعيّة"، مشيرًا إلى أنّ "متطوّعي الهلال الأحمر والإطارات الطّبيّة وشبه الطّبيّة من الإدارة الصّحيّة في صفاقس، يتواجدون منذ يوم أمس في مخيّمات المهاجرين الأفارقة، للتّواصل معهم وإقناعم بضرورة القبول بالمغاردة الطّوعيّة".

وشدّد في تصريح إذاعي، على أنّ "الوضع الصّحي في مخيّمات الأفارقة غير مطمئن، سواء للمهاجرين أو للتّونسيّين من أهالي المناطق القريبة من المخيّمات"، لافتًا إلى أنّ "الهلال الأحمر ينتظر ردّة فعل إيجابيّة من الشّريك الدّولي المعني بالهجرة، للاستجابة السّريعة لطلبات المغادرة الطّوعيّة الّتي بدأ التّسجيل فيها منذ أربعة أشهر على الأقل".

وذكر الحكيم أنّ "منظّمة الهلال الأحمر هي المنظّمة الوحيدة المخوّلة من السّلطات التّونسيّة للتّعامل مع الأفارقة جنوب الصحراء بولاية صفاقس، دون سواها من منظّمات المجتمع المدني"، موضحًا أنّ "عمليّات المغادرة الطّوعيّة للمهاجرين الأفارقة من صفاقس، ستنطلق مباشرةً عقب حصول الشّريك الدّولي المعني بالملف على قوائم الّذين قبلوا المغادرة".

وأكّد "حرص منظّمته على رفع نسب الإقبال على العودة الطّوعيّة، بهدف إخلاء أماكن تواجد المهاجرين غير النّظاميّين في أقرب الأجال، تفاديًا لانتشار الأمراض المتفشّية في المخيّمات، وانتقالها للتّونسيّين".