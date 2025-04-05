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أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء

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واس - رفحاء/ بريدة 0 تبليغ

  • أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء 1/3
  • أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء 2/3
  • أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الجمعة, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء، والعديد من المراكز التابعة لها.
ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار .
هطول أمطار على منطقة القصيم- واس
هطول أمطار على منطقة القصيم- واس

أمطار على القصيم

كما هطلت مساء أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم.
وشملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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