شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متباينة الشدة على منطقة القصيم ومحافظة رفحاء والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على القصيم

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء الجمعة, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رفحاء، والعديد من المراكز التابعة لها.ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار .كما هطلت مساء أمس، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم.وشملت مدينة بريدة، ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها، إضافة إلى تكوّن سحب ركامية على المنطقة مع إمكانية هطول أمطار في الساعات القادمة.