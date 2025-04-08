شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الانخفاض.. أسعار النفط تقترب من أدنى مستوى لها في 4 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% عند التسوية، مقتربة من أدنى مستوى لها في 4 سنوات تقريبًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار، أو 2.1%، لتصل عند التسوية إلى 64.21 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أو 2.1% أيضًا، مسجلة 60.70 دولار عند التسوية.