شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق أبواب دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلال أسبوع الآلام والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب بداية أسبوع الآلام في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلن دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون عن تعليق استقبال الزائرين مؤقتًا، سواء من الأفراد أو الرحلات أو طالبي الخلوة الروحية، وذلك اعتبارًا من يوم "اثنين البصخة" الموافق 14 أبريل الجاري، على أن يُعاد فتح أبواب الدير أمام الزائرين بدءًا من صباح يوم الأحد، الموافق عيد القيامة المجيد.

ويأتي هذا في إطار الحفاظ على قدسية أجواء أسبوع الآلام، وتوفير مساحة من الهدوء والتفرغ الكامل للصلوات والطقوس الروحية التي تُقام داخل الدير خلال هذه الفترة المقدسة.



تنوية دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون

وتستعد الكنائس المسيحية في مصر والعالم للاحتفال بـ عيد القيامة المجيد، والذي يأتي بعد فترة الصوم الكبير المقدس، حيث تبدأ الاستعدادات الروحية لأسبوع الآلام، وهو الأسبوع الأخير من الصوم، الذي يحمل أقدس الأيام في السنة المسيحية، وتتوشح الكنائس بالسواد، وتُقام صلوات "البصخة المقدسة"، ويشهد طقوسًا دينية مميزة يعيشها الأقباط بقلوب خاشعة وأرواح متأملة في درب آلام المسيح وقيامته الممجدة.

يبدأ أسبوع الآلام يوم الأحد 13 أبريل 2025 بـ"أحد الشعانين"، أو "أحد السعف"، وهو يأتي قبل الفصح بأسبوع وهو الأحد الأخير من الصوم واليوم الأول من أسبوع الآلام، ويحيي فيه الأقباط ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استقبله الشعب بسعف النخيل وأغصان الزيتون هاتفين: "مبارك الآتي باسم الرب".

