شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-4-2025 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري خلال آخر تحديث معلن بالبنوك.

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة حية لأحدث أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، و يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم ، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار .

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات اليوم التالى.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

.51.34 جنيه للشراء.

44.51 جنيه للبيع.