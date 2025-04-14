رات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن ما يحدث الآن يتجاوز الدفاع المتناسب عن النفس. ولفتت الى اننا نريد عودة المفاوضات وضمان وقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الاسرى، ويجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية التي نقدمها إلى غزة.
واوضحت كالاس للصحفيين، لم نر تقدما كبيرا من القيادة الجديدة في سوريا والمستقبل لا يزال هشا. واردفت "نقيم العملية السياسية في سوريا، وبدأنا تخفيف بعض العقوبات".
ولفتت الى اننا نريد السلام لأوكرانيا ونرى أن روسيا وحدها من تريد الحرب، وممارسة مزيد من الضغط على روسيا هي السبيل الوحيد للتفاوض معها.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: لم نر تقدما كبيرا من القيادة الجديدة في سوريا والمستقبل لا يزال هشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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