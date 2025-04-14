جابر بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد: من الضروري أن يذهب لبنان إلى الإجتماعات بتصور مشترك

أكد وزير المال ياسين جابر أنّه من الضروري اليوم أن يذهب لبنان إلى الإجتماعات مع صندوق النقد الدولي بتصور مشترك.

وفي تصريح بعد اجتماع لجنة التفاوض مع صندوق النقد، لفت جابر الى أنّه خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير سيحصل في البلد من خلال التعيينات الجديدة التي وضعت لها آلية شفافة.

وأضاف جابر أن الهدف الأساسي من هذه التغييرات هو "أن يكون الوقف موحدًا في لبنان، وأن نعطي صورة إيجابية عما يحدث في لبنان من قبل العهد والحكومة".

وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في خلق جو من الثقة داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن لبنان يجب أن يظهر بصورة موحدة ومتماسكة أمام المجتمع الدولي، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة.