الدفاع الروسية: اسقاط 52 مسيرة اوكرانية فوق مقاطعات روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 52 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق عدة مقاطعات روسية، معظمها فوق مقاطعة بريانسك.

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