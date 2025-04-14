سلام استقبل أبو الغيط وبحث معه في تطورات الوضع وتوجه الى دمشق على رأس وفد وزاري

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في منزله وبحث معه في تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، مع التشديد على عمق علاقات لبنان العربية، ومساعدة الأشقاء العرب للبنان على تجاوز الأزمات، انطلاقاً من التزامه بإقرار برنامج الاصلاحات، ومساعدته في تثبيت سيادته على كامل أراضيه والضغط لتأمين الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب، وبسط الدولة سلطتها الكاملة بقواها الذاتية.

كما جرى التطرق إلى "تطورات الوضع في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة، مع التشديد على وجوب وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الدولية للالتزام بمقررات قمة بيروت العربية في العام 2002 والتي تنص على حلّ الدولتين".

هذا ويتوجه سلام الى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي، وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الداخلية أحمد الحجار، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع والبحث في العلاقات الثنائية.