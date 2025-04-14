"رويترز": السعودية تخطط لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي

أفادت وكالة "رويترز" بأن السعودية تخطط لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، بحسب ما كشف 3 أشخاص مطّلعين على الأمر، مما يمهّد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في البلاد.

وأوضح متحدث باسم وزارة المالية السعودية، لـ"رويترز"، بأنه "لا نعلّق على التكهنات، بل نُصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية"، ولم يرد مكتب الإعلام الحكومي السعودي، ولا المتحدث باسم البنك الدولي، ولا مسؤول في الحكومة السورية فورًا على طلبات التعليق.

وأشارت إلى أن ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي حوالي تبلغ 15 مليون دولار، ويتوجب سدادها قبل أن يتمكن البنك من الموافقة على منح أو تقديم أشكال أخرى من المساعدة.