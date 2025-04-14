إعلاميون وممثلون ومتطوعون قاموا بمبادرة "ومكملين نحبكن" في إطار الأعياد المباركة

توجّه فريق كبير من الإعلاميين والممثلين والمتطوعين والأصدقاء الى عدد من العائلات الفقيرة والمحتاجة، تحت شعار "ومكملين نحبكن" وذلك في إطار الأعياد المباركة.

وتأتي هذه الزيارة هي ضمن ما يسمّى برسالة الشوارع، التي تهدف من خلالها رسالة حياة "Mission de vie" الى التضمان المباشر مع الموجوعين والمتروكين.

بالإضافة الى المشاركة بالخيرات وتأمين الحاجات المتعدّدة الّا انّ الهدف من الزيارة هو التضامن الميداني وزرع الفرح الذي هو اسمى معاني العيد. الزيارة التي تحمل الفرح تزرع الرجاء وتعطي الثقة لهؤلاء الناس للاستمرار رغم الصعوبات، بالإيمان والمحبّة.