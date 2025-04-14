ترامب: سماح زيلنسكي والمحتال بايدن باندلاع الحرب المهزلة في أوكرانيا أمر فظيع

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي، ولم تكن لي أي علاقة بالحرب في أوكرانيا لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار".

وشدد ترامب، أنه "يجب علينا الآن وقف الحرب في أوكرانيا وبسرعة فالأمر محزن، وسماح زيلنسكي والمحتال بايدن باندلاع الحرب المهزلة في أوكرانيا أمر فظيع".

وأكد أنه "كانت هناك العديد من الطرق لمنع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وأنا لم أواجه أي مشكلة خلال ولايتي الرئاسية الأولى في منع اندلاع حرب أوكرانيا".