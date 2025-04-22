وفد نيابي أميركي في السلفادور للمطالبة بإطلاق سراح مهاجر تم ترحيله عن طريق الخطأ

وصل وفد يضمّ أعضاء ديمقراطيّين في مجلس النّواب الأميركي إلى ​السلفادور​، للمطالبة بإطلاق سراح مهاجر سلفادوري رحّلته إدارة الرّئيس الأميركي دونالد ترامب عن طريق الخطأ إلى بلده، حيث تمّ احتجازه.

وتأتي هذه الزّيارة بعد أن تمكّن السّيناتور الدّيمقراطي كريس فان هولين من أن يلتقي في السّلفادور الأسبوع الماضي، المهاجر كيلمار أبريغو غارسيا (29 عامًا)، الّذي رحّلته الولايات المتّحدة في منتصف آذار الماضي مع 238 فنزويليًّا و22 سلفادوريًّا آخرين إلى السلفادور.

وفي آذار 2025، ألقت السّلطات الأميركيّة القبض على غارسيا، وهو مهاجر سلفادوري تمّ ترحيله من الولايات المتّحدة ثمّ سُجن في السلفادور، رغم إلغاء أمر التّرحيل الصادر بحقّه في العام 2019. ولاحقًا، اعترفت إدارة ترامب بارتكاب "خطأ إداري" بترحيل هذا المهاجر، لكنّها واصلت الدّفاع عن قرارها بشدّة، مؤكّدةً أنّه ينتمي إلى عصابة وعلى وشك أن يُدان بارتكاب عنف أُسري.