لجنة التجارة الفدرالية الأميركية رفعت دعوى ضد "أوبر" بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السّلطات الأميركيّة دعوى قضائيّة ضدّ شركة "أوبر- Uber"، تتّهم فيها منصّة نقل الرّكاب بغشّ مستخدميها بواسطة عروض ترويجيّة لـ"أوبر وان"، وتسجيلهم حتّى في هذه الخدمة دون موافقتهم.

وأوضحت "لجنة التّجارة الفدراليّة"، الوكالة المولجة حماية المستهلك، في بيان، أنّ "أوبر ومقرّها في سان فرانسيسكو، انتهكت قانونًا يرعى الثّقة بين مستخدمي الخدمات الرّقميّة".

وأشار رئيس اللّجنة أندرو فيرغوسون، إلى أنّ "الأميركيّين سئموا من الاشتراك في اشتراكات غير مرغوب فيها، ويبدو من المستحيل إلغاؤها"، مشدّدًا على "أنّنا لا نتّهم أوبر بغشّ العملاء بشأن اشتراكاتهم فحسب، بل أيضًا بجعل عمليّة الإلغاء صعبة بشكل غير معقول".

وبموجب العروض التّرويجيّة الّتي تقدّمها الشّركة، فإنّ المشتركين بخدمة "أوبر وان" يستفيدون من خصومات على الرّحلات أو على طلبات توصيل الوجبات الجاهزة الّتي توفّرها خدمة "أوبر إيتس". وتبلغ كلفة الاشتراك في هذه الخدمة نحو عشرة دولارات شهريًّا. غير أنّ الدّعوى ذكرت أنّ "أوبر" أغرت مستخدميها بالاشتراك في خدمة "أوبر وان" بأن وعدتهم بتوفير 25 دولارًا شهريًّا، لكنّ هذا الوعد لم ينطبَّق على رسوم الاشتراك.

من جهتها، تنفي شركة "أوبر" تسجيل أشخاص دون موافقتهم، مؤكّدةً أنّ معظم عمليّات إلغاء الاشتراك تستغرق أقل من 20 ثانية في التّطبيق.