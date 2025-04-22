الجماعة الاسلامية نعت القيادي حسين عطوي: قضى إثر غارة حاقدة من طائرة مسيّرة صهيونية في بعورتا

نعت الجماعة الإسلامية في لبنان القيادي الأكاديمي والأستاذ الجامعي حسين عزات عطوي، الذي قضى إثر "غارة حاقدة من طائرة مسيّرة صهيونية"، استهدفت سيارته صباح اليوم 22 نيسان 2025 أثناء انتقاله من منزله في بلدة بعورتا إلى مكان عمله في بيروت.

وحملت الجماعة الاسلامية في بيانها "الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الجريمة"، منددة بـ"العربدة الصهيونية التي تعبث بأمن لبنان واللبنانيين".