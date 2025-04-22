سلطات الأردن نكست الأعلام حدادا على وفاة البابا فرنسيس

اشارت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى ان "رئيس الوزراء جعفر حسان قرّر تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء، حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس، ولمشاركة الإخوة المسيحيين في الأردن والعالم أحزانهم بهذا المصاب الجلل".

وعبّر رئيس الوزراء عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة للمسيحيين"، مستذكرا "جهود الفقيد الكبير وإسهاماته من أجل السلام والوئام في العالم".

وقدّم الملك عبدالله الثاني تعازيه بوفاة البابا فرنسيس في رسالة بعثها إلى عميد مجمع الكرادلة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري.

وقال الملك في الرسالة إن "قداسة البابا فرنسيس كرّس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمِل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم".