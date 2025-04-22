الفاتيكان ينشر الصورة الأولى للبابا فرنسيس مسجّى في نعشه بكنيسة سانتا مارتا

نشر الفاتيكان الصور الأولى للبابا فرنسيس مسجّى في نعشه ومحاطا بعنصرين من الحرس السويسري في كنيسة بيت القدّيسة مرتا حيث كان يقيم. وفي الصورة، يظهر البابا فرنسيس الذي توفّي الإثنين عن 88 عاما إثر جلطة دماغية، مرتديا رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

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