أنجلينا جولي تجدد تضامنها مع غزة وتشارك تقريراً صادماً من 'أطباء بلا حدود

جددت النجمة العالمية أنجلينا جولي دعمها للفلسطينيين في قطاع غزة، بعدما شاركت عبر خاصية ستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام تقريراً من منظمة “أطباء بلا حدود”.

وجاء في التقرير أن القطاع تحول إلى “مقبرة جماعية للفلسطينيين ولكل من يساعدهم”، حيث وُثقت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في غزة من خلال القصف الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى التهجير القسري ومنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأكد التقرير أن هذه الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديداً مباشراً لحياة العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى رفع الحصار “اللا إنساني” على غزة فوراً، وحماية أرواح الفلسطينيين والفرق الطبية والإغاثية.

كما دعت أطباء بلا حدود “جميع الأطراف إلى استعادة وقف إطلاق النار والحفاظ عليه”.

وكانت أنجلينا جولي قد نشرت في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 عبر منصة إنستغرام تعليقاً على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وقالت جولي في التعليق: “هذا قصف متعمد لسكان محاصرين في غزة لا يملكون مكاناً يهربون إليه. لقد كانت غزة سجنا مفتوحا منذ نحو 20 عاما، وهي تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية”.

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