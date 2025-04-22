أ ف ب: جنازة البابا فرنسيس ستقام يوم السبت

افادت وكالة "فراتس برس"، بأن "جنازة البابا فرنسيس ستقام السبت عند الساعة 8,00 ت غ". وكان قد اعلن الفاتيكان، ان "نعش البابا سينقل إلى كاتدرائية القديس بطرس الأربعاء الساعة 7,00 ت غ".

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