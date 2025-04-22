الشرطة الباكستانية: مقتل 13 شخصا وإصابة 20 آخرين جراء سقوط شاحنة في واد بجنوب البلاد

أفادت الشرطة الباكستانية، بأن "شاحنة مسرعة كانت تقل عمالا ونساء وأطفالا سقطت في واد بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 20 آخرين".
واشارت الى ان "الحادث وقع ليلا في منطقة جامشورو بإقليم السند الجنوبي".
تعد حوادث الطرق أمرا شائعا في باكستان، حيث تعاني الطرق السريعة من سوء الصيانة ويتجاهل السائقون قوانين المرور على نطاق واسع.
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