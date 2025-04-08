شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مجالات.. اعرف أسماء التخصصات المتاح تراخيصها في الأرصاد والان نبدء بالتفاصيل

طلب تصريح أو ترخيص مزاولة مهنة فني صيانة.

طلب تصريح أو ترخيص مزاولة مهنة راصد.

طلب تصريح أو ترخيص مزاولة مهنة متنبئ.

طلب تصريح أو ترخيص محطة أرصاد قائمة.

خدمة نشر بيانات الأرصاد.

تراخيص خدمات الأرصاد في السعودية

التقديم على تصاريح الأرصاد في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد البدء في استقبال طلبات الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بخدمات الأرصاد، اليوم الثلاثاء في عدد من التخصصات.وتشمل تلك التخصصات في 5 مجالات على النحو التالي:-هذا وأوضح المركز الوطني أنه سيُعلن عن استقبال طلبات التقديم على التصاريح والتراخيص الأخرى تباعًا.ودعا المركز المستفيدين والمهتمين إلى أهمية الالتزام بالتصاريح المعتمدة وفق نظام الأرصاد ولائحته التنفيذية.وأكد مواصلته تنفيذ برامج تعريفية وتوعوية لتعزيز الامتثال ورفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمل في قطاع الأرصاد.كذلك سيعمل المركز الوطني للأرصاد على عقد لقاءات وورش عمل للمستفيدين لتعريفهم بآلية التقديم على التصاريح والخدمات المتاحة.ويأتي ذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى تنظيم قطاع الأرصاد ورفع كفاءة الممارسات المهنية المرتبطة به، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

كان أعلن المركز الوطني للأرصاد أيضا تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من اليوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 أبريل 2025م.

وأكد أن هذا يأتي ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد بالمملكة، وتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة.



نظام الأرصاد في السعودية

وتشمل اشتراطات النظام التصاريح والتراخيص، إلى جانب تنظيم آليات التفتيش والمخالفات، وذلك بما يضمن تنظيم الممارسات ذات الصلة بالأرصاد الجوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي.

وبين أن تفاصيل الاشتراطات سيتم عرضها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمركز، بجانب إطلاق برامج تعريفية وتوعوية بدءًا من تاريخ التطبيق، بهدف تعزيز الامتثال وتحقيق أعلى معايير الكفاءة في تطبيق النظام.



كانت أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد.