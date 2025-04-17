شكرا لمتابعة خبر عن هشام رزق:موظفة راتبها 28 ألف ريال تبكي من الدوام وهي رايحه وراجعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الأستاذ هشام رزق قصة موظفة راتبها 28 ألف ريال، كانت تبكي أثناء ذهابها وعودتها من دوامها.

وقال رزق:”هناك موظفة راتبها 28 ألف ريال تقولي أنا أروح الدوام وأنا أبكي وأرجع من الدوام وأنا أبكي “٠

وأضاف”في أمور معينة هي ليست طبيبةالتي تقبل العمل مع الجمهور ومواجهة الجمهور، بل كانت تتمنى أن يكون لديها عيادةبمواصفات معينة ويكون الجمهور بمواصفات معينة حيث تطمح لاشتراطات معينة في بيئة العمل وعندما لم تجدها بدأت المعاناة”٠