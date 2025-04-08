شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات عاجلة من الزراعة لمزارعى الزيتون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال شهر أبريل.

تمثلت التوصيات والتي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولا:

أهم العمليات لأشجار الزيتون

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الاصناف المطعومة.

2- زيادة عدد النقاطات مع تقدم الأعمار الصغيرة بهدف توفير كمية الرطوبة اللازمة لذلك

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-ضبط عمليات الري و عدم الإفراط في الري.

5-دهان الجزوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس

ثانيا:

طرق تسميد أشجار الزيتون

تسميد الأشجار التي تروى بالغمر

1- الأشجار عمر عام إلى عامان يتم إضافة 100 جم إلى 150جم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2-يتم إضافة 300 جم سلفات نشادر للأشجار أكبر من 3 سنوات.

3-يتم اضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة و الأعمار الكبيرة 300 جم.

ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوم .

تسميد الأشجار التي تروى بالتنقيط

1- الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر + 1/2كجم سلفات ماغنسيوم

2- الرية الثانية – يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19.

3-الرية الثالثة – يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.

4- الرية الربعة – يضاف 2لتر حامض امينى للفدان مدة شهر

يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.

يضاف 1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوم بتبادل مع 1لتر حامض نيتريك مرة كل 15 يوم

التسميد الورقي لأشجار الزيتون

1- يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار يكرر ويتم كما ياتى

350جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 50جم سلفات نحاس +200جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري لمحصول الزيتون

1- السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة.

2- السنة الثانية 20 لتر/ الشجرة.

3-السنة الثالثة 25 لتر/ الشجرة.

4- السنة الرابعة 25:30 لتر/ الشجرة.

5- السنة الخامسة 40:55 لتر/ الشجرة .

6- السنة السادسة 55:60 لتر/ الشجرة.

7- السنة السابعة 70 لتر/ الشجرة

معدل الري 3 ريات في الأسبوع لتفادي أمراض أعفان الجذور.

رابعا: برنامج المكافحة لأمراض محصول الزيتون

مقاومة الأمراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية:

1-يتم مكافحة البياض الدقيق بشكل و قائي بأضافة الكبريت الميكروني بمعدل 2.5 جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.

2-مكافحة المن و التربس و الجاسد ( نطاط الورق ) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

3-مكافحة خنافس القلف برش سيديال بمعدل 200 سم /100 لتر ماء.

4-مكافحة حفار ساق التفاح 300 سم /100 لتر ماء .

5-مكافحة الحشرات القشرية برش أي مبيد حشري مضاف الية أي زيت معدني.

6-مكافحة الاكاروسات برش اباماكس 1.5سم/لتر ماء + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء.