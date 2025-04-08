شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار غزيرة على محافظة العقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت الاثنين أمطار غزيرة على محافظة العقيق بمنطقة الباحة، شملت معظم أرجاء المحافظة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والجوف الثلاثاء. حالة الطقس اليوم تبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

ويشمل التنبيه في الرياض الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والقويعية والرين وعفيف، أما في الحدود الشمالية فتشمل طريف، وفي الجوف القريات وطبرجل.