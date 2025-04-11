كارلا حداد تحدث تفاعلاً واسعاً بجلسة التصوير الأخيرة التي خضعت لها

ميرنا وليد - بيروت - أحدثت مقدمة البرامج اللبنانية كرلا حداد حالة من التفاعل الواسع من قبل الجمهور، بعد نشرها صور من أحد جلسة تصوير خضعت لها.



وخطفت كارلا حداد الأنظار بمدى جمالها ورشاقتها بجلسة التصوير، حيث بدت وهي ترتدي توب من دون أكمام باللون البني، مع سروال ضيق باللون نفسه، ونسقت معا كفوف يد شفافة من اللون نفسه أبضاً.

وجاء بتعليقات الجمهور الذي عبر عن إعجابه الكبير بها: "أقربُ طريقةٍ لرؤية( القمرَ ) عن قُرب هي.. النظر الى ( وجهكِ)"، "كارلا يا قلبي"، "شو هل جمال حبيبتي"، "كانت ومازالت أيقونة من ايقونات الجمال والموضة عندها مواصفات جمالية مميزة كثيرة وتنافس فيها مشهورات كثار ماشاءالله تبارك الله، لازم تاخذ حقها أكثر في الانتشار والأضواء هي أحق من غيرها وأجمل منهم بمرااااحل"، "يا من رميت سهم الهوى فى القلب، قلبى يناديك".