السعودية | بحضور وزير الخارجية.. بدء اجتماع “وزارية غزة” في تركيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

بدأ صباح اليوم (الجمعة) في مدينة أنطاليا التركية، الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة الاتصال الخاصة بشأن قطاع غزة، بحضور وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ويبحث الاجتماع آخِر التطورات في قطاع غزة، والجهود المبذولة حيالها.

وكان الأمير فيصل بن فرحان قد وصل إلى أنطاليا أمس، قادماً من واشنطن بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية، التقى خلالها نظيره الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل والتز.