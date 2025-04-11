الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر جسرا جويا لنقل مستلزمات طبية إلى ميانمار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي الإنسانية تسيّر جسرا جويا لنقل مستلزمات طبية إلى ميانمار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية جسرا جويا لنقل مستلزمات طبية حيوية إلى ميانمار، في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب المنطقة الوسطى من البلاد نهاية الشهر الماضي.
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