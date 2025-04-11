إنتقادات للصوت في مسلسل "سيد الناس".. وهذا رد عمرو سعد

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري عمرو سعد على الإنتقادات التي طالت الصوت العالي في مسلسل "سيد الناس".

وقال عمرو سعد: "تضايقنا في الأول من انتقادات الصوت العالي في (سيد الناس)، لكن بعد كده أدركنا أن مش كله حقيقي، مش بركز مع ردود فعل الجمهور على السوشيال ميديا لأن معظمها مش حقيقية، والنجاح الحقيقي إن اعمل دوري بشكل كويس، وان اشوف رد الفعل في وش الناس في الشارع".

وأكمل خلال حلوله ضيفا على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر شاشة "MBC مصر": "إحنا معانا مهندس صوت، فيه حاجة معينة مينفعش يطلع براها، الناس العادية مش فاهمة أنها صناعة ولها أدوات ومفيش فيها حاجة غلط لازم تبقى منضبطة، وبعدين فيه ريموت وطي الصوت أو أقلب، مشوفناش زمان ناس بتعلق على الحاجات دي، احنا عمرنا زمان ممرينا بكم الانتقادات دي ودلوقتي بقى فيه نجوم وشركات بدل ما يتروج لأعمالها على السوشيال ميديا، بتضرب في الأعمال التانية".

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