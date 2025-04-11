كارول سماحة تشوق الجمهور لعودتها الى المسرح من خلال "كلّو مسموح The Musical"

ميرنا وليد - بيروت - بعد طول انتظار، تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة لتقديم العرض الأول للعمل الغنائي الاستعراضي "كلّو مسموح The Musical" الشهر المقبل في تجربة مسرحية مستوحاة من واحدة من أشهر المسرحيات الموسيقية العالمية Anything Goes، الحائزة على أكثر من 50 جائزة دولية مرموقة.

وقبيل انطلاق العروض، أطلقت الشركة المنتجة الفيديو الترويجي الخاص بأولى أغنيات العمل، حيث أطلت النجمة اللبنانية كارول سماحة بإطلالة خاطفة للأنفاس، مؤديةً مشاهد غنائية واستعراضية راقصة من نوع Tap Dance إلى جانب مجموعة من الراقصين المحترفين. وقدّمت سماحة لمحة أولى عن شخصيّة "ياسمينا" التي تجسّدها ضمن أحداث المسرحية، ما زاد من حماسة الجمهور وترقّبه للعروض المقبلة.

ويأتي هذا العمل بعد النجاح الكبير الذي حققته مسرحية "شيكاغو بالعربي" عام 2023، والتي قدّمها روي الخوري واستقطبت أكثر من 15 ألف مشاهد، متصدّرةً عناوين الصحافة العربية والعالمية، حتى أنها ظهرت على الصفحة الأولى لصحيفة New York Times. واليوم، يعود الخوري بتجربة فنية جديدة من تأليفه وإخراجه وبطولته، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم: كارول سماحة، فؤاد يمين، جوي كرم، دوري سمراني، نور حلو، شربل سمور، نزيه يوسف وغيرهم.

ويمثّل "كلّو مسموح" عودة طال انتظارها لكارول سماحة إلى عالم المسرح الغنائي بعد غياب دام 17 عاماً، حيث تنضمّ إلى فريق عمل ضخم يضمّ أكثر من خمسين ممثلاً وراقصاً على الخشبة. ويتميّز العرض بإنتاجه الفخم، من حيث الديكورات المبهرة، وتعدد الأزياء، إضافةً إلى وجود أوركسترا حيّة بقيادة إليو كلاسي، تضم موسيقيين من جنسيات مختلفة.

"كلّو مسموح The Musical" يُعرض على خشبة مسرح كازينو لبنان لفترة محدودة من 9 إلى 17 أيار، وهو من بطولة كارول سماحة، تأليف وإخراج وبطولة روي الخوري