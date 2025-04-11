تامر حسني يحدد موعد طرح فيلمه الجديد "ريستارت" مع هنا الزاهد

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري تامر حسني، عن موعد طرح فيلمه الجديد "ريستارت"، الذي يخوض به المنافسة السينمائية مع الممثلة المصرية هنا الزاهد والممثل المصري باسم سمرة.

وشارك تامر متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو قصير، كشف فيه عن الممثلين بالفيلم وصناع العمل، بالإضافة إلى مقطع غنائي يُعبر عن محتوى الفيلم.

وأرفق تامر الفيديو بتعليق كتب فيه: "إن شاء الله انتظرونا يوم 29 مايو بفيلم "ريستارت" بجميع دور العرض داخل مصر و خارجها".

وفيلم "ريستارت من بطولة عدد من الممثلين أبرزهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، ورانيا منصور وغيرهم.

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