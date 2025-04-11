عملية تجميل تنتهي بمأساة.. وفاة مصممة أزياء عربية

ميرنا وليد - بيروت - توفيت مصممة الأزياء المغربية الشهيرة، فنة أقلاش، بعد مضاعفات أعقبت عملية جراحية تجميلية لشفط الدهون وشد عضلات البطن، في إحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة.

وبحسب مصادر محلية، أجرت أقلاش عدداً من الفحوصات المخبرية قبل خضوعها للعملية. وأظهرت هذه الفحوصات قابليتها لإجرائها من دون الخوف من أي مضاعفات.

وتابع المصدر أن الوع الصحي لفنة تدهور فور مغادرتها غرفة العمليات، الأمر الذي استدعى نقلها إلى قسم الإنعاش، حيث فارقت الحياة رغم من كل محاولات الطاقم الطبي لإنقاذها.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا فورياً في الواقعة للكشف عن ملابسات الحادثة وتحديد أسبابها وعما إذا كانت متعلقة بخطأ طبي.

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