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شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد الإبل بالجوف.. تجربة تراثية واقتصادية وترفيهية متكاملة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل مزاد الإبل بمنطقة الجوف في نسخته الثانية، المقام في محافظة دومة الجندل، فعالياته وسط حضور وتفاعل لافت من الزوار والمشاركين من مختلف مناطق المملكة، إذ يشهد الحدث إقبالاً كبيرًا من ملاك الإبل والمستثمرين والمهتمين بالتراث والثقافة.
ويستمر المزاد في استقبال زواره يوميًا، مقدمًا تجربة تراثية واقتصادية وترفيهية متكاملة، تعكس مكانة الإبل في الثقافة السعودية، وتُسهم في إبراز مقومات منطقة الجوف، التي تجمع بين التاريخ العريق والمواقع السياحية المتميزة.
إلى جانب الأجنحة التراثية، ومعارض منتجات الإبل ومشتقاتها، ومشاركة المنتجين والمنتجات في المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية.
بالإضافة إلى مناطق مهيأة للجلوس، وتناول الطعام وسط أجواء تراثية ممتعة، مؤكدًا أن المزاد يُعد منصة حيوية لتعزيز التواصل بين المهتمين ودعم الحركة التجارية المرتبطة بالإبل.
ويستمر المزاد في استقبال زواره يوميًا، مقدمًا تجربة تراثية واقتصادية وترفيهية متكاملة، تعكس مكانة الإبل في الثقافة السعودية، وتُسهم في إبراز مقومات منطقة الجوف، التي تجمع بين التاريخ العريق والمواقع السياحية المتميزة.
ويستمر المزاد في استقبال زواره يوميًا، مقدمًا تجربة تراثية واقتصادية وترفيهية متكاملة، تعكس مكانة الإبل في الثقافة السعودية، وتُسهم في إبراز مقومات منطقة الجوف، التي تجمع بين التاريخ العريق والمواقع السياحية المتميزة.
نخبة من السلالات الأصيلةويتضمن المزاد مجموعة من الفعاليات المتنوعة، في مقدمتها صفقات بيع وشراء الإبل التي تُعرض خلالها نخبة من السلالات الأصيلة.
إلى جانب الأجنحة التراثية، ومعارض منتجات الإبل ومشتقاتها، ومشاركة المنتجين والمنتجات في المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية.
فعاليات متنوعةوأوضح رئيس بلدية محافظة دومة الجندل، الرئيس التنفيذي للمزاد م. سميحان الشمري، أن الفعاليات المصاحبة تتنوع ما بين العروض الشعبية، والأنشطة الثقافية والتوعوية، والبرامج الترفيهية المخصصة للأطفال.
بالإضافة إلى مناطق مهيأة للجلوس، وتناول الطعام وسط أجواء تراثية ممتعة، مؤكدًا أن المزاد يُعد منصة حيوية لتعزيز التواصل بين المهتمين ودعم الحركة التجارية المرتبطة بالإبل.
ويستمر المزاد في استقبال زواره يوميًا، مقدمًا تجربة تراثية واقتصادية وترفيهية متكاملة، تعكس مكانة الإبل في الثقافة السعودية، وتُسهم في إبراز مقومات منطقة الجوف، التي تجمع بين التاريخ العريق والمواقع السياحية المتميزة.