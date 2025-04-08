شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مقررًا أمميًا: المدنيون الفلسطينيون يدفعون ثمن عدوان الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا 16 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى وضع حد للإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأشاروا في بيان مشترك، إلى أن الإفلات من العقاب يضعف القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وسيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار والعدوان والصراع، وسيدفع المدنيون الثمن غاليًا من أرواحهم.

منع وصول المساعدات

وأدان الخبراء منع وصول المساعدات للفلسطينيين في غزة منذ الثاني من مارس الماضي، ومنها الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، ما أثر على سلامة الفرق الميدانية للأمم المتحدة، التي أعلنت الأسبوع الماضي سحب موظفيها بعد الهجوم الإسرائيلي على مجمع للأمم المتحدة في دير البلح.



حماية الفلسطينيين

وأوضح المقررون أن إجمالي القتلى من العاملين في الفرق الإغاثية وصل إلى أكثر من 400 شخص منذ بدء الأعمال العدائية، مبينين أن الرقم قابل للزيادة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

دعا قادة دول مصر والأردن وفرنسا، إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكلٍ فوري وكامل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر في ختام القمة الثلاثية التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم في القاهرة، تناولت الوضع الخطير في قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار

وأكد القادة أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع.

وأشاروا إلى أن حماية المدنيين وعُمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأعرب القادة الثلاثة عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، داعين إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.