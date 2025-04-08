شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 16 يقدم ميزة التجميع السحابي لتثبيت التطبيقات بسرعة فائقة والان مع تفاصيل الخبر

يعد أندرويد 16 التحديث الرئيسي القادم لأجهزة أندرويد، ويُقال إنه سيُصدر في يونيو من هذا العام.

ووفقًا لتقرير، سيُضيف ميزة جديدة تهدف إلى تسريع تثبيت التطبيقات تُسمى هذه الميزة "التجميع السحابي"، وهي تستهدف الأجهزة منخفضة المواصفات، وتُحمّل تجميعات التطبيقات إلى السحابة، مما يُلغي الحاجة إلى تشغيل أداة dex2oat، ويُسرّع العملية.

ويُقال إن هذه الميزة مفيدة عند تثبيت التطبيقات التي تتطلب تجميعًا مكثفًا للأكواد البرمجية، مما قد يُسبب ضغطًا على شريحة الهاتف.

التجميع السحابي في Android 16

وسلط تقرير الضوء على الميزة الجديدة في أندرويد 16، فعادةً ما يستخدم نظام التشغيل أندرويد وقت التشغيل (ART) لتنفيذ شيفرة التطبيق، ويبدأ ذلك بأداة dex2oat التي تحوّل الملفات

ويمكن أن تساعد هذه الملفات بعدة طرق: تسريع التحقق من الكود الثنائي، أو احتواء الكود المجمّع مسبقًا للطرق، أو الحصول على تمثيلات ART داخلية لبعض السلاسل أو الفئات لتحسين سرعات بدء تشغيل التطبيق.

في الأجهزة المتطورة، يمكن توليد هذه التشويشات بسرعة بفضل المعالجات الرائدة ، ومع ذلك، غالبًا ما تواجه الأجهزة منخفضة المواصفات في السوق صعوبات بسبب ضعف أداء الشرائح أو مشاكل في سعة الذاكرة، وهنا يأتي دور ميزة التجميع السحابي في أندرويد 16.

ويشير التقرير إلى أنه بدلاً من إنشاء عناصر تطبيقية على الجهاز باستخدام معالج الهاتف، فإنه ببساطة يستورد ملف SDM (بيانات تعريف Dex الآمنة) الذي يحتوي على الإصدارات المُجمّعة مسبقًا من العناصر من متجر Google Play ، ويُقال إن الملفات مُوقّعة بنفس مفتاح ملف APK ، وتُساعد هذه الطريقة على تجاوز الحاجة إلى تشغيل أداة dex2oat، مما يُقلل الاعتماد على شريحة الهاتف لتثبيت التطبيقات، ويُسرّع العملية بالكامل.

مع ذلك، لم تُفعّل الميزة بعد ، ووفقًا للتقرير، يُطلب من جوجل تهيئة متجر Play الخاص بها لإنشاء عناصر تطبيقية باستخدام dex2oat وتوفيرها عند تثبيت ملف APK على الأجهزة التي تعمل بنظام Android 16.