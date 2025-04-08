شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: ضخ أكثر من 45 مليون لتر ماء في حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

مشروع الإمداد المائي السعودي في اليمن

دعم السعودية للشعب اليمني

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في محافظة صعدة.ويشمل المشروع مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح.وضُخ خلال شهر فبراير 2025م 42.199.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 2.624.000 لتر من المياه الصالحة للشرب.وأشار المركز إلى تنفيذ 195 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين بمحافظة حجة.كما ضُخ في محافظة صعدة 346.600 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 280.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وضُخ خلال شهر فبراير 2025م، 3.518.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و448.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 104 نقلات لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 59 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي.هذا إضافة إلى صيانة 16 حمامًا متنقلًا، وتنفيذ حملتين للنظافة المجتمعية، وإجراء عملية واحدة لفحص جودة المياه، فيما نُفذت 81 حملة لمكافحة نواقل الأمراض، وصيانة 6 قواعد للخزانات، استفاد من تلك الخدمات 124.006 أفراد.