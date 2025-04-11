شكرا لمتابعة خبر عن حكم صلاة الزوال ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شرح المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حكم صلاة الزوال، والتي تكون قبل صلاة الظهر بثلاث دقائق.

وقال الشثري من خلال حديثه بقناة الرسالة: “سنة الظهر تتضمن أربع ركعات ويستحب للإنسان أن يواظب عليها وقد جاء عن النبي ﷺ: ‘من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار’ رواه أهل السنن والإمام أحمد بإسناد صحيح. وهذا يدل على استحباب أداء أربع ركعات، وهذه الركعات تكون مفصولة بتشهد وتسليم.”

وأكد الشيخ أن ما ورد في صلاة الزوال جاء في حديث ضعيف لا يصح الاعتماد عليه في الحكم ويجب أن يقتصر المسلم على صلاة سنة الظهر، وهي أربع ركعات يفصل بين كل ركعتين تشهد وتسليم.