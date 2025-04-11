شكرا لمتابعة خبر عن العتيبي: الجزيرة العربية كانت المنطلق لانتشار الإنسان لبقية العالم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الدكتور عجب العتيبي، مدير قطاع الآثار في هيئة التراث، أن الدراسات الأثرية كشفت أن الجزيرة العربية كانت المنطلق لانتشار “الإنسان” لبقية أقاليم العالم.

وقال العتيبي في لقاء مع برنامج سيدتي: “هناك نظريات كثيرة تحدثت عن أن الجزيرة العربية كانت بيئة صحراوية طاردة انتقل منها الإنسان إلي أفريقيا وأسيا بشكل مباشر، لكن الدراسات الأثرية كشفت أن الجزيرة العربية كانت المنطلق لانتشار “الإنسان” لبقية أقاليم العالم”.

وتابع: “برنامج الجزيرة العربية الخضراء، الذي أطلقته هيئة التراث، يُعنى بدراسة البيئة لمعرفة تاريخ المنطقة، وجاء الاهتمام بدراسة البيئة لأنه لا يمكن أن نفصل بين حياة المجتمعات البشرية في الماضي مثلما يحدث في العصر الحالي، فالإنسان هو ابن البيئة”.

وأضاف: “البرنامج أظهر نتائج واعدة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم الكشف عبر البرنامج عن وجود أقدم عظام بشرية ومتحجرات في حائل، وبعض البحيرات التي تدل علي أن المنطقة كانت بحر من الماء”.

وعن ما هي الدحول وكيف تكونت في أراضي المملكة، قال :”أن الدحل في منطقة منبسطة ومن خلال ملايين السنين داخل الأرض هناك منطقة بسبب التكوينات والحركات والتفاعلات الكيميائية، والتغيرات الجيولوجية داخل الأرض، في أخر لحظة تظهر فتحة الدحل بشكل مفاجئ”.

وتابع: “والدحول أصبحت مصدر من مصادر المياه الرئيسية، فلو عدنا للتاريخ التقليدي نجدها ذكرت في الأشعار، ويمر بها الكثير من الطرق التجارية وطرق الحج ويستعاض بها عن أي مصادر للمياه كالآبار”.