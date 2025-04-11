شكرا لقرائتكم خبر عن مزارعو المدينة المنورة يبدأون "سربان" النخيل لتعزيز جودة الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرع مزارعو منطقة المدينة المنورة في تنفيذ عملية "سربان" النخيل، التي تهدف إلى تقليل عدد حبات الثمر في العذوق، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة التمور ورفع كفاءة الإنتاج.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للتمور بالمدينة المنورة عبدالله بن عبدالعزيز الردادي، أن عملية تخفيف العذوق وسربانها تُعد من الممارسات الزراعية ذات الأثر الإيجابي الكبير، وتسهم في تحسين جودة المحصول والحفاظ على صحة النخلة وتعزيز قيمتها الاقتصادية والغذائية.

فوائد السربان

وأشار الردادي إلى أن "السربان" يؤدي إلى زيادة حجم الثمار وتحسين لونها وتقليل الضغط على النخلة، ما يُمكن من تعزيز تدفق الهواء والضوء بين العذوق، وتُسهم هذه الممارسة في رفع إنتاجية النخلة وتحسين جودة الثمار والحد من انتشار الآفات والأمراض، لا سيما تلك التي تصيب الثمار ذات القيمة السوقية المرتفعة.



ولفت النظر إلى أن عملية "السربان" تُسهم في رفع العائد الاقتصادي للنخلة، وتحقيق استقرار في إنتاجيتها السنوية من خلال الحد من التذبذب في كمية وجودة الثمار، الأمر الذي يُسهم في تقليل ظاهرة "المعاومة"، التي تتسم بتفاوت إنتاج النخلة من موسم إلى آخر.