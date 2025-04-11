شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف فى السعودية برواتب تصل لـ70 ألف ريال شهريًا.. اعرف شروط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، لليوم الخامس، على التوالي، تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على 22 فرصة عمل لكوادر مصرية من الأطباء المتخصصين، للعمل فى مجمع عيادات بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الوزارة، أن التخصصات المطلوبة هى:

- 2 أطباء جلدية من الجنسين "استشاري وأخصائى أول "، والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة .

- 2 أطباء جراحة من الجنسين "استشاري وأخصائي أول " ،والراتب يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشارية عقم وإنجاب " استشاري فقط" ، والراتب يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- 15 ممرضة " أخصائي تمريض – بكالوريوس"، والراتب يتراوح بين 4 إلى 5 ألاف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- طبيبة نسائية "أخصائي نسائية ..بكالوريوس –تخصص تجميل نساء" ،والراتب يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.

- استشاري تخدير "إستشاري" ، والراتب يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي كل شهر حسب سنوات الخبرة.



• مميزات هذه الفرص:

- تأمين طبى.

- سكن.

- مواصلات.

- راتب أساسى.



وأشارت إلى أنه على الراغبين في التقديم على تلك الـ وظائف، إرسال السيرة الذاتية ، على الرابط التالي: [email protected]. ، وذلك خلال الفترة من الإثنين الموافق 7 إبريل ولمدة 5 أيام.