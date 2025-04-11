شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات السعودية تحصد جوائز وتتقدم في تصنيف "سكاي تراكس" العالمي والان نبدء بالتفاصيل

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

جهة عالمية مرموقة

27 مطارًا سعوديًا

الدمام - شريف احمد - أعلنت مطارات القابضة عن تحقيق المطارات السعودية إنجازًا في تصنيف "سكاي تراكس" العالمي للمطارات لعام 2025، إذ حصد مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة على مراكز متقدمة وجوائز عدة على مستوى الشرق الأوسط والعالم.وتقدم تصنيف مطار الملك خالد الدولي بالرياض للمركز 24 في قائمة أفضل 100 مطار على مستوى العالم، وحصد جائزة "أفضل طاقم عمل مطار في الشرق الأوسط"، وحقق إنجازًا عالميًا بحصوله على المركز الثالث بأفضل صالة جديدة على مستوى العالم.إضافة إلى تصنيفه في المركز الرابع بصفته أفضل مطار في فئة 30-40 مليون مسافر سنويًا، وحل رابعًا أيضًا على صعيد أفضل المطارات في الشرق الأوسط لعام 2025.وتقدم تصنيف مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى المرتبة 44 في قائمة أفضل مطار على المستوى العالمي، وحصل على تصنيف 4 نجوم، وجاء خامسًا في قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط.وتوج مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بجائزة "أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط"، وحل سابعًا في قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط.وحقق مطار الملك فهد الدولي بالدمام المركز الثاني بصفته أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط، وجاء ثامنًا في قائمة أفضل مطارات الشرق الأوسط.ويأتي هذا التفوق ليؤكد على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة والجهود المبذولة للارتقاء بتجربة المسافرين وفق أعلى المعايير العالمية.وتُعد "سكاي تراكس" جهة عالمية مرموقة في تقييم المطارات وشركات الطيران، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات رأي شاملة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.وتشرف مطارات القابضة على تشغيل 27 مطارًا بالمملكة العربية السعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حاليًا.وأيضًا دعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها أحد مخرجات رؤية 2030.