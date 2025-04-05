شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تراجعت.. الرسوم الجمركية الأمريكية أوقفت مفاوضات تيك توك والان نبدء بالتفاصيل

اتفاق تيك توك

حظر تيك توك

الدمام - شريف احمد - أوشك الرئيس دونالد ترامب على إبرام اتفاق أمس الأول الأربعاء لتحويل تطبيق تيك توك إلى شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة ويمتلكها ويديرها غالبية من المستثمرين الأمريكيين، مع احتفاظ شركة بايت دانس الصينية بحصة أقلية، وفقا لمصدر مطلع على المفاوضات.لكن الاتفاق انهار، أمس الخميس، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة واسعة النطاق، بما في ذلك ضد الصين.وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بدعوى مناقشة التفاصيل الحساسة للمفاوضات، إن ممثلين عن شركة بايت دانس اتصلوا بالبيت الأبيض للإبلاع عن أن الصين لن توافق على الاتفاق بعد الآن حتى تتوفر إمكانية التفاوض حول التجارة والرسوم الجمركية.وأضاف المصدر أنه بحلول اليوم الجمعة لم يكن من المؤكد ما إذا كان بالإمكان الإعلان عن اتفاق أولي، بعدما أدى تراجع الحكومة الصينية عن موقفها إلى تعقيد قدرة تيك توك على إرسال إشارات واضحة بشأن طبيعة الاتفاق الذي تم التوصل إليه، خوفا من التأثير سلبا على مفاوضاتها مع الجهات التنظيمية الصينية.وبدلا من ذلك، أعلن ترامب أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك الذي أقره الكونجرس - والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ غدا السبت - لمدة 75 يوما إضافية.وجرى التوصل إلى الاتفاق شبه النهائي عبر مفاوضات استمرت عدة أشهر، حيث تولى فريق نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس التفاوض بشكل مباشر مع عدد من المستثمرين المحتملين ومسؤولين من شركة بايت دانس. وكانت إدارة ترامب واثقة من أن الصين ستوافق على الاتقاق المقترح إلى أن دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.