شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى: ماكرون يدرك أهمية دور الرئيس السيسي في حل أزمات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مصطفى القيادى بحزب مستقبل وطن، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في إطار إدراكه لدور مصر وطبيعة وجودها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن الزيارة التي تستغرق 3 أيام والتي بدأت أمس ستركز على مناقشة القضية الأهم والأبرز وهي الملف الفلسطيني والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.

وأضاف مصطفى في بيان صحفي، أن ماكرون شاهد خلال زيارته صورًا من محبة الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي والتي ظهرت واضحة في هتافاتهم له بمنطقة خان الخليلي والحسين ومحاولتهم الوصول إليه ومصافحته الأمر الذي يعكس قوة القيادة السياسية داخليًا ومدى ثقة الشعب في قراراتها الأمر الذي جعل ماكرون يغرد عبر منصة "إكس" موجها الشكر للرئيس السيسي والشعب المصري على حفاوة الإستقبال والترحيب به.



وأشار مصطفى إلى أن زيارة ماكرون هي الرابعة إلى مصر وتأتي في إطار يؤكد قوة ومتانة العلاقات الخاصة التي تربط البلدين موضحًا أن أجندة الزيارة هذه المرة مُحملة بالكثير من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن فرنسا تؤيد وتدعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة.



وأكد القيادي بمستقبل وطن على أن الزيارة لها مدلول سياسي واقتصادي مهم سيظهر من خلال التوقيع على اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم صحية بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.