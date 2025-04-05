رئيس أرمينيا وقع قانونًا اعتمده البرلمان يتعلق باعتزام بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت الخدمة الصحفيّة للرّئاسة الأرمينيّة، أنّ "رئيس أرمينيا فاهاغن خاتشاتوريان وقّع على القانون الّذي اعتمدته الجمعيّة الوطنيّة في بداية عمليّة انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي 26 آذار الماضي، اعتمد البرلمان الأرمني مشروع القانون في القراءة الثّانية والأخيرة. ولم يتم تأييد القرار إلّا من قبل نوّاب من حزب العقد المدني الحاكم.
وكان قد أشار نائب وزير الخارجيّة باروير أوفانيسيان، خلال مناقشة القانون في البرلمان، إلى أنّ هذا ليس طلبًا لعضويّة الاتحاد الأوروبي، ولكنّه مجرّد انعكاس للرّغبة في توطيد العلاقات مع الاتحاد.
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