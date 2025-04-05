قوى الأمن: توقيف سوري نفذ عمليات سرقة دراجات آلية ضمن مناطق عدة من جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "​شعبة المعلومات​ تمكّنت من رصد شخص مجهول يقوم بعمليّات سرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان"، مشيرةً إلى أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تحديد هويّته، ويُدعى: "م. ع" (مواليد عام 2006، سوري)"، لافتةً إلى أنّ "بعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته بكمين محكم في بلدة ​بشامون​، على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون أزرق من دون لوحات، تبيّن أنّها مسروقة، وقد جرى ضبطها".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتفتيشه والدّرّاجة، تمّ ضبط أدوات تُستخدم في أعمال السّرقة (مقص حديدي، مفك براغي، بنسه). وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة سرقة درّاجات آليّة، وأنّ الدّرّاجة المضبوطة معه كان قد سرقها منذ شهرين من بشامون". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".