شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الناتج الصناعي في إسبانيا بنسبة 1.9%.. لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الناتج الصناعي في إسبانيا

قطاع الطاقة في إسبانيا

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني الصادرة الجمعة، تراجع الناتج الصناعي خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي بسبب تراجع إنتاج السلع الرأسمالية.وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي تراجع خلال فبراير بنسبة 1.9% سنويًا، بعد تراجعه بنسبة 1.2% خلال يناير.علاوة على ذلك وصل معدل التراجع خلال فبراير إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2023 عندما تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1% سنويًا.وسجل الناتج الصناعي دون حساب المتغيرات الموسمية تراجعا بنسبة 2.4% سنويًا بعد تراجع بنسبة 1.3% خلال يناير.وتراجع ناتج قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4% والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.3%، في حين تراجع ناتج السلع الوسيطة بنسبة 0.7%.في المقابل ارتفع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 0.5% للشهر الثاني من العام الحالي.وعلى أساس شهري ارتفع الناتج الصناعي خلال فبراير بنسبة 0.7% بعد تراجعه بنسبة 1.2% خلال يناير.