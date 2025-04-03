بورصات هونغ كونغ وسيول وطوكيو تراجعت بقوة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية

تراجعت بورصة هونغ كونغ بقوة في مستهلّ التعاملات صباح الخميس لتحذو بذلك حذو سائر الأسواق المالية التي تكبّدت خسائر من جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات بلاده من دول العالم أجمع وفي مقدمها الصين.

وانخفض مؤشر هانغ سينغ بنسبة 2.43% ليصل إلى 22638.21 نقطة، بينما في الصين القارية، انخفض مؤشر شنغهاي المركّب بنسبة 0.91% ليبلغ 3319.61 نقطة.

وتراجعت بورصة طوكيو بأكثر من 3% عند افتتاح التعاملات، بينما انخفضت بورصة سيول بنحو 2%، في خسائر نجمت من الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي ويُرجّح أن تشلّ الاقتصادات الآسيوية المعتمدة بقوة على التصدير.

وهوى في بورصة طوكيو مؤشر نيكاي الرئيسي بنسبة 3.17% ليصل إلى 34591 نقطة، بينما انهار مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 3.84% ليصل إلى 2547 نقطة. وفي بورصة سيول، لم تكن الحال أفضل إذ تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 2.24% بعد أن كان قد هوى بنحو 3% عند الافتتاح.