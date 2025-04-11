إيلون ماسك يتوقع توفير وزارة كفاءة الحكومة 150 مليار دولار

توقع وزير كفاءة الحكومة وأحد أكبر مستشاري الرئيس دونالد ترامب، إيلون ماسك جمع 150 مليار دولار من المدخرات بفضل الحد من الهدر والاحتيال في السنة المالية 2026، ما يُعد أقل كثيراً من التريليون دولار التي قال الشهر الماضي إن الوزارة ستوفرها.

وأكد ماسك خلال اجتماع مجلس الوزراء، على مزاعمه السابقة بأن الاحتيال والهدر "شائعان للغاية" في الحكومة، وضرب مثالاً، دون دليل، عن "أشخاص يحصلون على تأمين البطالة على الرغم من أنهم لم يولدوا بعد".

وفي الشهر الماضي، صرّح ماسك لبريت باير من قناة "فوكس" بأنه يتوقع أن جمع وزارة كفاءة الحكومة تريليون دولار من المدخرات بحلول الوقت الذي تنتهي فيه فترة عمله كموظف حكومي في غضون أشهر.

وزعمت وزارة كفاءة الحكومة على موقعها الإلكتروني في 8 نيسان أنها وفرت بالفعل للحكومة 150 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، وإلغاء العقود، وإنهاء الاحتيال، وخفض القوى العاملة، وغيرهم.