جريحة في حادث صدم عند دوار الأميركان في صيدا

وقع حادث صدم بين سيارة ودراجة نارية عند دوار الأميركان في صيدا، وأدى الحادث إلى وقوع جريحة تدعى "ز.ن." من مواليد 1996 حيث أصيبت بجروح في رأسها، وأسعفت عبر عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد، ونقلت إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

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