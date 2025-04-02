الخليج اليوم .. الكويت تبدأ أولى جولات قطع الكهرباء في 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت اليوم الأربعاء، أنها قد تضطر لقطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، وذلك بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد.

وأوضحت الوزارة في بيان على منصة "إكس"، أنها "قد تضطر لفصل التيار الكهربائي عن أجزاء محدودة من بعض المناطق الزراعية في العبدلي والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبد الله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية".

وعزت الوزارة السبب في هذه الخطوة إلى "ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد، واستعدادا لتشغيلها الكامل خلال فصل الصيف".

وتُعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت بـ"القطع المبرمج"، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وارتفعت درجات الحرارة في الكويت، بنحو عشر درجات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.

وكانت وزارة الكهرباء في الكويت قد أكدت في وقت سابق أن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، في حال حدوثه.

ولجأت وزارة الكهرباء للقطع المبرمج العام المنصرم، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، بسبب زيادة الاستهلاك والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية.

ويخضع عدد كبير من وحدات إنتاج الكهرباء في الوقت الحالي لعمليات صيانة، استعدادا لموسم الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانا إلى 50 درجة مئوية.

المصدر: "رويترز" + إعلام كويتي