تكنولوجيا: نينتندو تقدم كاميرا Switch 2 Camera احدث ملحقات لجهاز Switch 2 بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nintendo أيضًا عن Nintendo Switch 2 Camera، وهي إكسسوار جديد كليًا لـ Switch 2. هذا الإكسسوار، الذي سيُباع بشكل منفصل، لن يكون مجرد أداة تواصل، بل سيكون ضروريًا للعب بعض الألعاب المصغرة.

تأتي Switch 2 Camera كجهاز سلكي يُثبت على حامل، بلون أسود مع كابل مطابق مزود بموصل USB-C يتصل بمنفذ USB-C في Switch 2. يمكن استخدام الكاميرا ككاميرا ويب عند تفعيل ميزة GameChat في Switch 2، حيث يمكنها إظهار اللاعب كطبقة فوق اللعبة التي يلعبها أو كتدفق فيديو مستقل. كما تعرض وجوه اللاعبين عند اللعب الجماعي.

أوضحت Nintendo أن Switch 2 Camera تدعم ما يصل إلى 4 لاعبين في الألعاب التعاونية مثل Mario Party. وتعمل أيضًا مع ألعاب مصغرة مثل Bowser Live التي تتطلب الكاميرا.

ستتوفر Nintendo Switch 2 Camera في 5 يونيو، بالتزامن مع إطلاق Switch 2، بسعر 49.99 دولارًا. حتى الآن، لا توجد معلومات حول دعم Switch 2 لكاميرات من جهات خارجية.

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